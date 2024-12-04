弁当・惣菜専門店「キッチンオリジン」「オリジン弁当」は、12月4日（水）から、今年最後の弁当セール「ボリューム満点、お得な年末お弁当セール！」を全国の店舗（一部店舗を除く）で開催する。【写真】生姜焼きのコンビ弁当もお得に！12月16日からのセール対象商品一覧■今年最後の弁当セール今回開催される「ボリューム満点、お得な年末お弁当セール！」は、人気の弁当をお得な価格で販売するセール企画。12月4日（水）