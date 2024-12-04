福岡県警柳川署は4日、柳川市の住民携帯に同日、兵庫県警察の警察官を名乗る人物から不審な電話があり、個人情報などを聞き出されそうになったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。そのほかにも官公庁の職員などを名乗る人物からの不審な電話があったという。 