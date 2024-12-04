山口県は、現在開会中の11月定例会におよそ240億円の補正予算案を追加上程する方針を固めました。防災・減災対策やLPガス料金の負担軽減などにあてられます。県は一般会計で総額241億円の補正予算案を6日、本会議の冒頭に追加上程する方針を固めました。そのうち、地方経済の成長として農林水産業の生産基盤強化や産業力強化などへの投資として46億円。物価高の克服として、国のエネルギー価格負担軽減の対象とならないLPガ