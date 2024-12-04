◇野党６党尹大統領弾劾訴追案を国会に提出最大野党「共に民主党」と「祖国革新党」「改革新党」「進歩党」「基本所得党」「社会民主党」の野党６党は４日午後、前夜に「非常戒厳」を宣言した尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の弾劾訴追案を国会に提出した。弾劾訴追案の発議には、与党「国民の力」を除く国会議員１９１人全員が参加した。共に民主党などは５日の国会本会議で弾劾訴追案を報告し、６〜７日に採決する計画だ。尹