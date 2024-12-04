愛知県豊川市で長寿を願う縁起物、「ハゼの甘露煮」づくりが最盛期を迎えています。 【写真を見る】「翁のお面」にそっくり！長寿の縁起物「ハゼの甘露煮」づくりピーク 三河地方のおせち料理に欠かせません 顔が、能で使われる翁のお面に似ていることから「長寿」の縁起物として三河地方のおせち料理に欠かせない「ハゼの甘露煮」。 豊川市の食品メーカーの工場では、今が甘露煮作りのピークです。ハ