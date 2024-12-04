Chevonの快進撃が止まらない。Chevonは、谷絹茉優（Vo）、Ktjm（G）、オオノタツヤ（B）から成る3ピースバンド。2021年6月の結成以降、札幌を拠点に、全国のライブハウスでライブを重ねていく過程で、次第にライブシーン・フェスシーンにその名が轟き始め、今年の夏に敢行した全国ツアー「1st ONE MAN TOUR LIVE 2024. 冥冥」は、LIQUIDROOM公演を含む計6公演が瞬く間にソールドアウト。すぐに、ツアー本編を上回る計7カ所の追加公