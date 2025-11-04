健康やダイエットに役立つとされる「たんぱく質」ですが、摂り過ぎることで体に悪影響を及ぼすことがあります。腎臓や肝臓に負担がかかるほか、脂質や塩分の過剰摂取につながり、心疾患のリスクも高まる可能性があります。この記事では、たんぱく質の過剰摂取によるデメリットや注意点について、管理栄養士の藤井佑里子さんが解説します。健康的な食生活を見直すきっかけにしてみましょう。 監修管理栄養士：藤井佑里子（管理