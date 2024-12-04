【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■NEWS増田、GENERATIONS数原、HiHi Jets猪狩がクリスマスデート勝負服で登場！ HiHi Jetsの猪狩蒼弥、GENERATIONSの数原龍友、NEWSの増田貴久が、12月5日放送の『ダウンタウンDX』に出演する。 今回は「もうすぐクリスマス！7人のモテたい男達SP 」と題し、カッコイイ自分をアピールしたい芸能人がスタジオに集結。猪狩蒼弥（HiHi Jets）、数原龍友（GENERATIONS）、カル