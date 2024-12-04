韓国の尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領は3日夜、国政の混乱を理由に「非常戒厳」を突然、宣言した。「戒厳令」の発動は1979年以来、45年ぶり。戒厳令は国会の決議に基づき、約6時間後の4日早朝に解除されたが、韓国各紙は「21世紀の大韓民国であり得ることか」などと戸惑う市民の声を相次いで伝えた。中央日報によると、3日午後10時40分ごろ、ソウル市内の鍾路区で友達とお酒を飲んでいた男性は（25）は「非常戒厳宣言のニュース