特殊詐欺の被害にあった女性がその手口を語りました。信じ込んでしまった理由とは。詐欺の被害者が撮影したビデオ通話画面のスクリーンショット。制服姿の女は、自らを「高知県警の警察官カネモト」と名乗ったといいます。（被害女性）「『資金洗浄してる通帳ですよ』と。『あなたはマネーロンダリングをしてるんじゃないですか』と」奈良市内に住む６０代の女性は今年１０月、この警察官を名乗るカネモトらに約３２５０万