広島県大竹市の下瀬美術館が、国連教育科学文化機関（ユネスコ）が創設した「世界で最も美しい建築」を表彰するベルサイユ賞の美術館・博物館部門で最優秀賞を受賞した。ユネスコ本部で表彰式があり、3日に同美術館が発表した。瀬戸内海に臨む下瀬美術館。望洋テラスからはカラフルな可動展示室の先に、宮島も見える＝2023年4月21日午前11時25分、広島県大竹市晴海2丁目、松尾葉奈撮影同美術館は昨年3月にオープン。瀬戸内海に