中国、衛星「海哨１号」の打ち上げに成功4日、西昌衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「快舟1号A」。（西昌＝新華社配信/楊熙）【新華社西昌12月4日】中国は4日午後0時46分（日本時間同1時46分）、衛星「海哨1号」を搭載した運搬ロケット「快舟1号A」を四川省の西昌衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。中国、衛星「海哨１号」の打ち上げに成功4日、西昌衛星発射セン