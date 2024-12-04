中国・重慶市で建築ロボット大会開催3日、第2回建築ロボット大会で技術を披露するタイル貼りロボット。（重慶＝新華社記者/王全超）【新華社重慶12月4日】中国重慶市で3日、建築作業に特化したロボットの性能を競う大会が開催され、オンライン選考を経た全国19省・直轄市の104チームによるロボット122点が出場した。重慶市住宅・都市農村建設委員会と四川省住宅・都市農村建設庁が主催した。中国・重慶市で建築ロボット大会開催3