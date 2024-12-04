戸沢村議会の12月定例会が4日開会し、ことし7月の大雨災害の復旧費などを盛り込んだ5億500万円の補正予算案が可決されました。村では1月から「集団移転対策室」を新設し、蔵岡地区の集団移転に関する事業計画を策定していく考えです。村議会では12月定例会としては過去最大となる総額5億500万円の補正予算案が提出され、原案通り可決されました。7月の大雨被害の復旧事業費が中心で、道路の復旧費用などに4億5000万円が盛り込まれ