◇プロボクシングWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ4団体統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBO・IBF1位 サム・グッドマン（オーストラリア）（2024年12月24日東京・有明アリーナ）プロボクシングの4団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（31＝大橋）が4日、横浜市内の所属ジムで、WBO&IBF同級1位サム・グッドマン（26＝オーストラリア）との防衛戦（24日、有明アリーナ）へ向け、