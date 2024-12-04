ＤｅＮＡは４日、戦力外通告を受けた育成選手の村川凪外野手が現役引退すると発表した。村川は２０２１年ドラフト育成１位で入団。昨季は２軍で１０８試合に出場し、２９盗塁で盗塁王を獲得していた。今季は春季キャンプをＡ班（１軍）で迎えるも、左太もも裏の肉離れでキャンプインから３日で離脱。イースタン・リーグでは７４試合に出場し、打率３割８厘、８打点、１２盗塁の成績だった。球団を通じて「ベイスターズファン