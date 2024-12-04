日本の探査機「はやぶさ２」が小惑星リュウグウで採取した砂を分析したところ、微小な塩の結晶が見つかったと、京都大などのチームが発表した。過去に存在したとみられる塩水が蒸発や凍結で失われた証拠になるという。論文が科学誌ネイチャー・アストロノミーに掲載された。リュウグウは約４５億年前の太陽系初期に生まれた直径数十キロ・メートルの母天体に、別の天体が衝突して飛散した岩石で形成されたとされる。母天体内部