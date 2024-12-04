韓国の尹錫悦大統領を巡る今後の展開「非常戒厳」を宣言した韓国の尹錫悦大統領への辞任圧力が強まっている。最大野党「共に民主党」など野党6党が4日、国会に弾劾訴追案を提出。野党側は内乱罪でも告発する方針だ。尹氏を巡っては今後、弾劾訴追による罷免や辞任、続投などの可能性がある。どのシナリオでも次期大統領選を見据えた与野党の主導権争いが激化し、混迷が深まりそうだ。野党側は弾劾訴追案を6日か7日に採決する意