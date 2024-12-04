国会の代表質問で、国民民主党は石破首相に対し、「103万円の壁」の178万円までの引き上げを求めました。国民民主党・舟山康江議員：（「103万円の壁」見直しの）問題は引き上げ額です。178万円への引き上げを提案していますので、ぜひ総理のリーダーシップで決断いただきたいと思います。石破首相：経済や税収への影響など専門的な観点も含めて、さらに議論を深めていきたい。国民民主党の舟山議員が生活費の上昇を理由に「103万