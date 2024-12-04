[北京 ４日 ロイター] - 中国共産党機関紙・人民日報は４日の社説で、中国は特定の成長率達成に固執していないとし、「スピード崇拝」の必要はないため５％未満の成長でも容認できるとの見解を示した。中国政府は今年の成長率目標を「５％前後」に設定している。しかし不動産危機や地方政府の債務問題などにより、成長に弾みがついていない。９月下旬以降に打ち出した一連の景気刺激策は、これまでのところ成果が限られており