静岡県警は、トラックによる交通死亡事故が相次いで発生していることを受け、県トラック協会に対し、4日、交通事故防止の強化などの要望を行いました。この緊急要望書は、10月31日から11月20日までの間に、県内で事業用トラックが当事者となる交通死亡事故が3件発生、このうち2件がひき逃げであったことを受け、県トラック協会に対し重大交通事故の発生を防ぐための取り組み強化や、事故発生時の届け出の徹底を依頼するものです。