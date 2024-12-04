韓国の尹錫悦大統領がきのう、「非常戒厳」を宣言した影響を受け、自民党の菅副総裁は、今月中旬に予定していた韓国訪問を取りやめることを決めました。超党派の日韓議員連盟の会長を務める菅氏は、今月15日から2日間の日程で議連で韓国を訪問する予定でしたが、関係者によりますと、解除はされたものの、尹大統領が「非常戒厳」を宣言した影響を見極める必要があるとして、訪問の中止を決めました。菅氏は訪韓中、韓国の国会議員