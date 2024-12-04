J1アビスパ福岡のDF井上聖也（25）が、今季最終戦となる8日のアウェー川崎戦でのゴールを誓った。大卒3年目の井上は長谷部監督から「セットプレーから点が取れるセンターバック（CB）は良いセンターバック」と言われ続けてきた。8試合ぶりにスタメン出場した11月30日のホーム浦和戦で後半18分、CKが起点となった攻撃で田代のクロスに頭で合わせたが、ゴールバーの上へ外れた。「あれは本当に決めないとだめ。ああいうところで