今夏パリ五輪の射撃混合エアピストルに特別な装備を着けないシンプルな姿で出場して銀メダルを獲得し、「無課金おじさん」として世界的に話題となったユスフ・ディケチ（５１）＝トルコ＝が４日、東京・新宿区の日本オリンピックミュージアムを見学した。ディケチは日本ライフル射撃協会の選手強化事業の一環として３日に来日し、８日まで日本に滞在。栃木県で強化指定選手への特別講習会を開くほか、日本とトルコの親善大会へ