SBI新生銀行は、満28歳以下（U28 Zero世代）の口座保有者に5段階のステージ制の「ステッププログラム」の最上位ステージである「ダイヤモンドステージ」を適用すると発表した。「ダイヤモンドステージ」適用で29歳になるまでお得に使える●U28 Zero世代に最上位ステージの優遇サービスを提供優遇サービス「ステップアッププログラム」のステージの条件は複数あるが、2024年10月から、SBI証券の口座保有者ならば口座振替契約を