2024年シーズンに4年ぶりの世界一に輝いたドジャースは、ジャイアンツからフリーエージェント（FA）となったブレイク・スネル投手の獲得に成功し、シーズン途中にトレードで加入したトミー・エドマン外野手と5年契約で延長するなど、積極的な動きを見せている。そんな王者の次なる補強戦略についてMLB公式が言及。日本から米挑戦を狙う右腕の獲得を示唆している。 ■大谷、山本らと夢