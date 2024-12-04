山川出版社は、新刊『大江戸花形絵師競 おもしろすぎる！浮世絵案内』を2024年12月下旬に刊行する。【画像】『大江戸花形絵師競 おもしろすぎる！浮世絵案内』中身をチェック 2025年のNHK大河ドラマ『べらぼう』では江戸の出版プロデューサー・蔦屋重三郎が主人公ということもあり、注目が集まる浮世絵。本書は、新千円札に北斎の浮世絵が採用されるなどますます世界からも注目を集める浮世絵の世界を、イチから