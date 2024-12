藤井 風が12月3日、自身のInstagramを更新。アジアツアーで訪れてたインドネシア・ジャカルタでのオフショットやライブの様子を投稿している。 参考:【画像】藤井 風、インドネシアの海辺で瞑想 藤井は10月よりアジアアリーナツアー『Best of Fujii Kaze 2020-2024 ASIA TOUR』を開催中で、11月30日にインドネシア・ジャカルタでの公演を終えたばかり。藤井はInstagramに「Indonesia you have my whole h