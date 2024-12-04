趙楽際全人代委員長、ナウル議長と会談3日、撮影に応じるスティーブン議長（左）と趙楽際委員長。（北京＝新華社記者/王曄）【新華社北京12月4日】中国の趙楽際（ちょう・らくさい）全国人民代表大会（全人代）常務委員長は3日午後、ナウルのスティーブン国会議長と北京の人民大会堂で会談した。趙楽際全人代委員長、ナウル議長と会談3日、スティーブン議長と会談する趙楽際委員長。（北京＝新華社記者/王曄）