■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4445) リビンＴ 東証グロース (1407) ウエストＨＤ 東証スタンダード (277A) グロービング 東証グロース (3825) リミックス 東証スタンダード (8058) 三菱商 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7261) マツダ 東証プライム (7201) 日産自