by Ryan Quick2021年5月、Googleはイスラエルのクラウドコンピューティングシステムの構築を請け負う契約「Project Nimbus」を締結しました。しかし、契約締結の4カ月前にGoogleの法務チームや政策チーム、外部コンサルタントらが、この契約が人権侵害に関与する可能性があることを懸念していたことが明らかになりました。Google Worried Israeli Contract Could Enable Human Rights Violations - The New York Timeshttps://www.