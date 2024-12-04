中国・長江デルタ地域の貿易額、１〜１０月は５・３％増江蘇省連雲港市の中国・カザフスタン（連雲港）物流協力基地。（7月25日撮影、ドローンから、南京＝新華社記者/李博）【新華社上海12月4日】中国上海税関がこのほど発表した長江デルタ地域（上海・江蘇・浙江・安徽1市3省）の1〜10月の貿易額は前年同期比5.3％増の13兆2100億元（1元＝約21円）で過去最高を更新し、全国貿易総額の36.7％を占めた。