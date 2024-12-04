王毅氏、全米外交政策委員会代表団と会談3日、NCAFPのスーザン・エリオット氏と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者/姚大偉）【新華社北京12月4日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は3日、米シンクタンク、全米外交政策委員会（NCAFP）のスーザン・エリオット会長兼CEO一行と北京で会談した。