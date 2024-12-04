東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 【豪州】 実質GDP（第3四半期）09:30 結果0.3% 予想0.5%前回0.2%（前期比) 結果0.8% 予想1.1%前回1.0%（前年比) 【中国】 財新非製造業PMI（11月）10:45 結果51.5 予想52.4前回52.0 ※要人発言やニュース 【日本】 海外一部メディアが日銀が12月会合で金利を据え置く可能性について報じる 【韓国】 最大野党「共に民主