故・岡田眞澄さんの長女で２０１９ミス・インターナショナル日本代表の岡田朋峰（ともみ）が４日までに自身のインスタグラムを更新し、私服姿を披露した。「みなさん今年の秋は何をして過ごしましたか？Ｍｏｍｉ」と問いかけた朋峰。ロングヘアをポニーテールでまとめ、ブルーのニット、ミニスカート、ニーハイブーツで絶対領域を見せるカジュアルな装いをアップした。ハッシュタグには「＃青山学院大学」と母校名を記し、フ