モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」は、Galaxy Z Flip 6 専用のオールクリアスマホケース「iFace Look in Clear Hybridケース」の販売を開始します。2024年12月4日(水)よりオンラインにて予約開始、発売は12月上旬です。また、全国の雑貨店、家電量販店などの小売店では、順次、取扱いです。 Galaxy Z Flip 6専用のケース 価格:3,300円(税込) 「iFace Look in Clear」シリーズ