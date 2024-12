Amazonが2024年12月3日に開催されたAmazon Web Services(AWS)のイベント「AWS re:Invent 2024」にて、AIトレーニング用チップ「Trainium2」の一般提供を開始したことを発表しました。イベントにはAppleの幹部も登壇し、AppleでのAmazon製チップの使用例について報告しています。Amazon EC2 Trn2 Instances and Trn2 UltraServers for AI/ML training and inference are now available | AWS News Bloghttps://aws.amazon.com/jp/bl