【ソウル聯合ニュース】韓国の労働組合の全国組織、全国民主労働組合総連盟（民主労総）は４日、記者会見を開き、尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権が退陣するまで無期限のゼネラルストライキを実施すると発表した。国民と共に国民の先頭に立って尹政権の即刻退陣に向け闘争する構えを示した。ゼネストについては「不平等と二極化の時代を清算し、労働尊重の新時代を開く出発点になるだろう」とし、「ゼネストを通じて労働基本権と民