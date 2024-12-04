俳優の竹内涼真が３日、自身のインスタグラムを更新。バキバキの腹筋がのぞくオフショットを公開した。英語で「Ｄａｎｃｉｎｇｅｖｅｒｙｄａｙ，ｌｅａｒｎｉｎｇｓｏｍｕｃｈｆｒｏｍｄａｎｃｅ．（毎日踊って、ダンスから多くを学んでいる」とつづり、「楽しい」とも。街中でリラックスした表情や、ダンススタジオとみられる鏡張りの空間でカメラを手にする姿、着替え途中のショットではバキバキの腹筋がチラ