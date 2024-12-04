2024年、世界のスマートフォン市場が大幅に回復したにもかかわらず、「iPhone」の成長は最小限にとどまっていると、調査会社のIDCが報告しています。 ↑出荷台数の低調が続くiPhone   今回の調査によれば、今年の世界のスマホの出荷台数は6.2％増加し、12億4000万台に達したとのこと。しかし、同時期のiPhoneの出荷台数の伸びはわずか0.4%にとどまったと言います。   iPhoneの出荷台数が低調な理由には、中国など主要市