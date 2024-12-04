西武がオリックスを自由契約になったレアンドロ・セデーニョ内野手（２６）の獲得へ向けて調査していることが３日、分かった。ベネズエラ出身のセデーニョはカージナルス、Ｄバックスのマイナーを経て昨季、育成でオリックスに入団。１９４センチ、１１８キロの巨体を生かしたパワーが武器で５月途中に支配下登録されると、５７試合で９本塁打を記録。今季は９８試合で打率２割６分、１５本塁打、３７打点を挙げたが、球団側は