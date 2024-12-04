1999（平成11）年12月4日、山形新幹線の山形から新庄までの延長区間（61.5キロ）が開業した。7両編成の「つばさ」が、東京駅と山形県北部の新庄駅との間を1日8往復、最速3時間5分で結んだ。新庄駅（写真）では、一番列車のつばさ116号が動きだすと、くす玉が割られ、ホームは大きな拍手に包まれた。