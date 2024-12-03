½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÈþÀ¡¶Þ°Í(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£?»þ¶õ¤¬¤æ¤¬¤ó¤À?¥µ¥¦¥Ê¤Ç¤ÎÀ°¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ°¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç¥µ¥¦¥Ê¤ò³Ú¤·¤à1Ëç¡£ÊÉ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¯¤Í¤¯¤Í¤È¶Ê¤¬¤Ã¤¿?»þ¶õ¤Î¤æ¤¬¤ó¤À?¥µ¥¦¥ÊÆâ¤Ç¼«Ëý¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ°¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤ÇÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥«¥ï¥æ¡Á¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£