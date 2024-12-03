作家・池井戸潤原作『民王』より発想を受け、2015年の放送から9年ぶりに“Renewal”し、遠藤憲一主演で“Reboot（再起動）”した『民王Ｒ』。同ドラマも次週でついに最終回。そして本日12月3日（火）より、撮影の裏側を余すことなく紹介するTELASA（テラサ）オリジナルコンテンツ『民王UR（たみおううら）』第3弾の配信がスタートした。第3弾では、いよいよクライマックスを迎える撮影現場の様子をお届け。ここでしか見られない未