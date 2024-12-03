【ソウル聯合ニュース】韓国の人気グループ、ＢＴＳ（防弾少年団）のＶ（ブイ）が３日、デジタルシングル「ＷｉｎｔｅｒＡｈｅａｄ（ｗｉｔｈＰＡＲＫＨＹＯＳＨＩＮ）：ＳｉｌｅｎｔＣａｒｏｌＶｅｒ．」をリリースした。同曲は先月２９日にリリースした歌手パク・ヒョシンとのデュエット曲「ＷｉｎｔｅｒＡｈｅａｄ（ｗｉｔｈＰＡＲＫＨＹＯＳＨＩＮ）」のキャロルバージョンで、原曲のあたたかくロマンチ