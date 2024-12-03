圏央道が外回り通行止めNEXCO中日本によると、2024年12月3日 21時00分現在、圏央道の外回り（北行き）で事故による通行止めが発生しています。圏央道の海老名JCT（画像：Google Earth）。事故通行止めが起きているのは、圏央道「海老名JCT」の本線上です。【画像】「えっ…」 これが「トラック事故の現場」ですNEXCOによると、事故は大型車の単独事故で、「人身事故」という発表になっています。21時現在、現場では交通事