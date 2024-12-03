12月3日午後、愛知県の豊橋市議会の議長に、新アリーナ建設の計画継続を求めるおよそ13万4000人分の署名が提出されました。長坂市長は会見で、改めて中止に向けた手続きを進める考えを示しました。11月の市長選では、新アリーナの計画中止を公約にした長坂尚登市長が当選しています。新アリーナが白紙になれば、プロバスケBリーグの「三遠ネオフェニックス」は、トップリーグの『Bプレミア』