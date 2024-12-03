俳優の天海祐希、上白石萌音、大橋和也（なにわ男子）、伊原六花、中田秀夫監督が3日、都内で開催された映画『ふしぎ駄菓子屋 銭天堂』完成披露舞台挨拶に出席。上白石は天海が「ずっと憧れの方だった」と明かした。【写真】大橋和也、伊原六花らと笑顔を見せる天海祐希＆上白石萌音児童小説「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」シリーズを実写化した本作は、幸運な人だけが辿り着ける不思議な駄菓子屋「銭天堂」を舞台に、願いが叶う「