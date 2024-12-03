中国ラオス鉄道開業３周年累計４３００万人以上を輸送2日、中国ラオス鉄道のビエンチャン駅から出る旅客。（ビエンチャン＝新華社配信）【新華社ビエンチャン12月3日】中国雲南省昆明市とラオスの首都ビエンチャンを結ぶ「中老鉄道」が3日、開業3周年を迎えた。2日までの輸送旅客数は累計4300万人を超え、貨物量は4830万トンに上った。中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団が明らかにした。中国ラオス鉄道開業３周年累計４