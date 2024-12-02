世界最高のアクション映画監督のひとりと言われる『ザ・レイド』シリーズの鬼才ギャレス・エヴァンスが手がけた初のテレビシリーズ『ギャング・オブ・ロンドン』シーズン1（全10話）が現在「スターチャンネルEX」にて全話独占配信中。また、シーズン2（全8話）は、11月25日より「スターチャンネルEX」で独占日本初配信中！この度、ロンドンを牛耳るギャング一家、ウォレス帝国の女帝にして最強の母、マリアン・ウォレスを演じる